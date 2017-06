Bij Spelen Tokio nemen mannen en vrouwen het vaker dan ooit tegen elkaar op

Gemengde olympische disciplines in 2020 Nieuw: Atletiek: 4 x 400 meter. Zwemmen: 4 x 100 meter wisselslag. Triatlon: team estafette. Schieten: team geweer, pistool, kleiduiven. Tafeltennis: gemengd dubbel. Judo: team. Handboogschieten: team



Bestaand: Tennis: gemengd dubbel. Zeilen: multihull (catamaran). Badminton: gemengd dubbel. Paardensport: ruiters en amazones gelijke posities.



Niet toegekend: Zwemmen: synchroon duet. Moderne vijfkamp: team. Korfbal.

Het streven is evenveel mannen als vrouwen te laten meedoen aan de Spelen. In Rio 2016 was het aandeel van vrouwen bij de Spelen gestegen tot 45,2 procent. Voor Tokio is het de bedoeling dat 48,8 procent vrouw is. Er zijn dan 339 medailleonderdelen, 33 meer dan in Rio.



Waarom de 4x100 meter niet in de atletiek en wel in het zwemmen? 'De snelheidsverschillen bij de wissels zijn in de atletiek te groot', meent Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. 'Een gewone wissel in de estafette is al moeilijk. Een man die aan een vrouw overgeeft, dat is echt een hele truc.'



De atletiekbaas zegt dat de gemengde estafette over 4x400 meter een nog zwaardere belasting voor de atleten zal inhouden. Die zal naast de gewone estafettes worden gelopen. 'Het is passen en meten om die 4x400 in het programma ingevoerd te krijgen. Het kan betekenen dat een loper naast zijn drie races op de normale 400 meter er nog eens tweemaal twee 400 meters in estafetteverband bij moet doen. Dat is te veel. Je kunt dat niet onbeperkt doen. Je zult moeten kiezen als klein land. Een groot land heeft daar geen last van. Dat zet zijn nummer zes en zeven van die afstand in.'