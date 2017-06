Bij elke bal strijden op leven en dood: Nadal heerst als vanouds op Roland Garros

Oude tijden herleven

Roger Federer en zijn aartsrivaal Nadal laten oude tijden herleven door als vanouds de hoofdprijzen te verdelen. De twee dertigers profiteren allebei van een lange pauze in 2016, hun metamorfose dit seizoen is bijna identiek. Federer veroverde in januari zijn 18e grandslamtitel bij de Australian Open door in een historische finale Nadal te verslaan.



Nog twee keer moest de 31-jarige Spanjaard op hardcourt zijn meerdere erkennen in Federer, die de machtsgreep van zijn vriend op Roland Garros al lachend aankondigde. 'Op gravel sla jij zoals gewoonlijk iedereen van de baan.'



Federer had niet overdreven, de comeback van Nadal is al even indrukwekkend als zijn terugkeer aan de top. Federer moest ruim vijf jaar wachten op een grandslamtitel, Nadal drie jaar na Roland Garros 2014. Het is ongekend hoe beide iconen de klok hebben teruggezet. In grandslamzeges is het nu 18-15 voor Federer, volgens oud-kampioen Gustavo Kuerten kan Nadal nog vijf keer winnen op Roland Garros.