Bij Djokovic is de tennistrein stilaan aan het ontsporen

Zijn honger was gestild

En daar zat hij in de perszaal op Roland Garros. Beroofd van zijn titel en al zijn zekerheden, hulpeloos zoekend naar verklaringen. Djokovic zakt op de wereldranglijst van plaats twee naar drie, Stan Wawrinka kan hem ook nog passeren. 'Ik ben niet eens in de buurt van mijn beste niveau', zei Djokovic. 'Het is een vreemde gewaarwording voor me om in zeven, acht maanden tijd één toernooi te winnen.'



De oorzaak ligt ergens diep in zijn ziel, weet Djokovic. Hij zat vorig jaar op een wolk nadat zijn jongensdroom op Roland Garros was vervuld. Alle grandslamtitels verzameld, alles gewonnen; zijn honger was gestild. 'Op de US Open voelde ik me zo slap, zo flets. Dat gevoel kende ik niet.'