Bevlogen bestuurder met te veel smetten

Geen stilte Een eerbetoon aan de overleden oud-wielerbaas Hein Verbruggen liep woensdag niet geheel volgens plan. De organisatie van de Ronde van Zwitserland wilde een minuut stilte in acht nemen bij de start van de vierde etappe in Bex om de aan leukemie overleden oud-voorzitter van de internationale wielerunie UCI te herdenken, maar dat lukte niet. Volgens aanwezige journalisten waren de renners niet stil te krijgen.

Hein Verbruggen komt in het rapport naar voren als een verlicht dictator die kampioenen de hand boven het hoofd hield om het aanzien van wielrennen niet verder te schaden. Met de hem bekende felheid kwam Verbruggen ook daartegen in het geweer. De kritiek kwam volgens hem vooral uit de koker van Brian Cookson, de huidige voorzitter van de UCI. Bij de rechter haalde hij zijn gelijk, in elk geval deels. Hoe groot dat deel was, bleef een eeuwig punt van discussie.



Het wierp een schaduw over een loopbaan die voor de rest zo betekenisvol is geweest. Bij toeval was Hein Verbruggen in het wielrennen beland, nadat zijn werkgever Mars had besloten een profploeg te sponsoren. Zelf had Verbruggen nooit gefietst. Maar hij had er als geboren Brabander wel affiniteit mee.



In 1991 werd Verbruggen gevraagd als voorzitter van de UCI. Hij diende betaald en onbetaald fietsen te integreren. Dat ging hem zo goed af dat de wielrenunie een factor werd om rekening mee te houden, met name door afzonderlijke wedstrijden aan elkaar te koppelen in een competitie.