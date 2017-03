Bevlekt Oranje verliest van Italië (1-2) in Arena, waar Seedorf waardig afscheid krijgt

Zielenpijn Seedorf verlicht

Maar het kwam toch weer goed tussen hem en de KNVB. De bond liet docenten naar Rio de Janeiro vliegen om hem in zijn Braziliaanse tijd bij Botafogo te onderwijzen in de kunst van het trainerschap. Seedorf is ware ambassadeur voor de Nederlandse sport. Dat zijn zielenpijn is verlicht, bleek uit zijn dankwoord.



Zie het als symboliek: na de slechte tijden van het Nederlands elftal zullen eens betere tijden aanbreken. De KNVB kan vanaf woensdag op zoek naar een nieuwe bondscoach, die moet pogen het WK van Rusland alsnog te bereiken door de ploeg naar de tweede plaats in de groep te loodsen en te hopen op een geslaagde play-off. De zoektocht zal intensief zijn: Ronald Koeman wil niet. Ruud Gullit wil wel, maar vrijwel niemand ziet in hem een hoofdcoach.



Frank de Boer, in tegenstelling tot Koeman beschikbaar, zegt vooralsnog dat hij niet wil, maar wie weet wat er gebeurt de komende maanden. Louis van Gaal, maandag in Noordwijk nog aan de koffie met De Boer, is één van de grote namen uit het voetbal die binnenkort praat met de KNVB, zo meldde het AD. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij een derde termijn als bondscoach ambieert, maar niets valt uit te sluiten. Feit is dat de KNVB de komende maanden een praatclub is, met aan het eind van het seizoen nog drie wedstrijden, tegen Marokko, Ivoorkust (beide oefenduels) en, voor de WK-kwalificatie, tegen Luxemburg op 9 juni.