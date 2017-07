Beschuldiging 'dood door schuld' maakt van Venus Williams ander mens - tennisdiva breekt op Wimbledon

Contrast tussen zussen

Er zijn geen woorden om het te beschrijven. Het is afschuwelijk, ik ben sprakeloos

In een wit jurkje meldt ze zich in de perszaal. Een paar keer ontwijkt Venus vragen over het ongeluk. Tot ze wordt geconfronteerd met haar verklaring op Facebook. Of ze daar iets aan heeft toe te voegen? Williams, hakkelend: 'Er zijn geen woorden om het te beschrijven. Het is afschuwelijk, ik ben sprakeloos. Het is, het is...' Dan breekt haar stem en komen de tranen.



De persvoorlichter op Wimbledon vraagt Williams of ze even wil pauzeren. Ze verlaat de perszaal, overmand door emoties. Haar halfzus Isha Price, de vaste begeleider van Serena en Venus op grandslamtoernooien, loopt met haar mee. Even later keert Venus terug, haar ogen nog steeds gevuld met tranen.



Venus Williams prevelt iets over de partij tegen Mertens, maar over haar twintigste Wimbledon ligt een deken van verdriet. Winnen biedt geen troost. Venus breekt opnieuw, als ze hardop denkt aan haar zwangere zus Serena. Zelden zal het contrast tussen de zussen zo groot zijn geweest. 'Ik mis haar. En zij mist mij.'