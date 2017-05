Bertens weet het: ze heeft weer eens verloren van zichzelf

Het draaide alleen nog om winnen, om zo ver mogelijk komen. En niet lekker tennissen, want daar begint het mee Kiki Bertens

Had coach Sluiter haar kwartfinale in Madrid en de halve eindstrijd in Rome ook al niet vergeleken met die triomftocht in Parijs van vorig jaar? Sluiter vond het overdreven, maar Bertens zei vorige week in Neurenberg dat ze 'op Roland Garros om de titel wilde spelen'. En zo werd die halve finale van vorig jaar toch een last. Bertens: 'Het draaide alleen nog om winnen, om zo ver mogelijk komen. En niet lekker tennissen, want daar begint het mee.'



Ze worstelt met haar eigen verwachtingen, vreest dat Nederland alles minder dan een halve finale op Roland Garros als een afgang beschouwt. Bertens schiet vol. 'Ik moet zeker leren om me daar niets van aan te trekken. Ik had trots moeten zijn op mezelf, na al die mooie weken. Toch doet het pijn dat het nu niet lukt. Ik speelde te geforceerd.'