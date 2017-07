Bertens uitgeschakeld op Wimbledon; 'bij mij is het inderdaad nooit goed'

Zelfspot

Als blijkt dat ik Kiki niet meer kan raken, help ik haar zoeken naar een andere coach Coach Raemon Sluiter

Aan zelfspot heeft het bij Sluiter nooit ontbroken. Hij herkent zichzelf in de emoties van zijn pupil en voelt zich als coach soms in een keurslijf. De tenniscoach mag nu eenmaal niet coachen, alleen in de WTA Tour mag Sluiter de baan op om Bertens van advies te voorzien. En je zal hem niet als voetbaltrainer Diego Simeone driftig langs de lijn zien rennen, zegt hij, lachend.



'Dat is mijn stijl niet. Ik kan uit woede mijn shirt wel kapot trekken, maar daar is niemand bij gebaat. Bij Kiki deugt soms niets. Coach ik agressief, komt het niet over. Zeg ik niks, is het ook niet goed. En ik zal pas weggaan als ze structureel ballenkinderen uitscheldt en nog dieper wegzakt.'



Op Twitter had Sluiter al laten weten dat hij altijd nog ijsjes kon verkopen als het met Bertens snel was afgelopen op Wimbledon. 'Een paar weken geleden won ze nog een toernooi in Neurenberg. Maar als de vraag is of ik Kiki de laatste weken uit die negatieve spiraal kan trekken, is het antwoord nee. En als blijkt dat ik Kiki niet meer kan raken, help ik haar zoeken naar een andere coach.'