Bertens en Hogenkamp uitgeschakeld in tweede ronde Roland Garros

De Belgische Mertens was 6-3 6-4 te sterk voor Hogenkamp. De 25-jarige Doetinchemse had in de eerste ronde voor een verrassing gezorgd door de Servische Jelena Jankovic, de voormalige nummer één van de wereld, te verslaan. De Amerikaanse Bellis, nog maar 18 jaar, had eveneens genoeg aan twee sets tegen Bertens: 6-3 7-6 (5).



Vorig jaar beleefde Bertens, de nummer 1 van Nederland, haar internationale doorbraak met een halve finale op Roland Garros. Ze was daarom ook met veel ambitie naar Parijs afgereisd. Ze prolongeerde vorige week zaterdag niet alleen haar titel in Neurenberg door de Tsjechische qualifier Barbora Krejcikova in twee sets (6-2, 6-1) van de baan te slaan. Een wereldranglijst voor gravelbanen bevestigde dat de 25-jarige Bertens zich tot de titelkandidaten in Parijs mocht rekenen.



Met veel onnodige fouten en slechts vrij weinig winners verliep de eerste set in 38 minuten vrij dramatisch voor Bertens, die in haar vorige partij tegen Ajla Tomljanovic ook al zeer matig was begonnen.



Bellis benutte haar derde setpoint bij 3-5, toen de als achttiende geplaatste Wateringse de bal bij een ogenschijnlijk gemakkelijke smash in het net ramde.



In de tweede set kwam Bertens tot drie keer toe op een break achterstand, maar steeds toonde ze de veerkracht om terug te komen. Dat leidde tot een tiebreak. Daarin kwam Bertens met 6-1 achter, kwam ze verrassend tot 6-5 terug. Maar een gemakzuchtige dropshot maakte een einde aan de ambities van Bertens.