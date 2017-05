Bertens en debuterende Hogenkamp winnen op Roland Garros

Jankovic verprutste zelfs de simpelste dropshots van Hogenkamp.

Lachend vertelde Hogenkamp dat ze nog een junior was, toen Jankovic nummer 1 van de wereld werd. 'Al was ik in die tijd meer voor Ivanovic', aldus Hogenkamp. Maandag op baan 8 ervoer Hogenkamp al snel dat de 32-jarige Jankovic dit seizoen een schim van zichzelf is. De Servische baseliner incasseerde op Roland Garros alweer haar zestiende nederlaag dit jaar. Jankovic oogde ongeïnspireerd, bewoog matig en verprutste zelfs de simpelste dropshots van Hogenkamp.



Hogenkamp durfde ook meer aan te vallen en kraakte de matige forehand van Jankovic. Ze is al veertien partijen ongeslagen. 'Ik ga er wel van uit dat die serie op Roland Garros wordt beëindigd', zei Hogenkamp, lachend. De halve finale van Bertens in 2016 is voor haar niet realistisch. Ze heeft haar droom al in vervulling zien gaan met een zwaarbevochten plaats in de tophonderd, de rest is bonus.