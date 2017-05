Bert Wagendorp: Advocaat zal de juiste man op het juiste moment blijken

Dick Advocaat gaat maar door en door omdat hij bij god niet weet wat hij anders zou moeten doen Advocaat als trainer van AZ. © ANP

Niemand weet iets van Advocaat, de man is een fascinerend mysterie. In een in 2009 verschenen biografie stond weinig dat ons veel verder hielp bij het doorgronden van de mens Advocaat. Hij schijnt een dochter te hebben, maar zelfs zijn beste vrienden kennen haar naam niet. Wie mevrouw Advocaat is, weet alleen mevrouw Advocaat, en mogelijk Dick zelf. Het gerucht gaat dat hij graag mag stofzuigen, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje.



Voor Dick Advocaat doet er in het leven maar één ding echt toe en dat is de bal. Hij is voetbal. Nadat hij trainer was geweest bij Glasgow Rangers verklaarde hij te hebben gehoord dat Schotland een mooi land moest zijn, maar dat hij daar zelf helaas niks van had meegekregen. Tijdens zijn succesvolle periode bij Zenit St.-Petersburg woonde hij ongeveer naast de wereldberoemde Hermitage, maar hij ging daar nooit naar binnen. Volgens zijn zaakwaarnemer dacht Advocaat dat Hermitage een rechtsbuiten was.



Hij wordt al bijna dertien jaar achtervolgd door 'de slechtste wissel aller tijden': tijdens het EK van 2004 haalde hij tegen Tsjechië in een vlaag van verstandsverbijstering en bij een 2-1-voorsprong Robben naar de kant, de beste speler van het veld. Een half uur later hadden de Tsjechen met 3-2 gewonnen, was Dick nationale pispaal en dreigde assistent Van Hanegem hem neer te slaan.