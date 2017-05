Beroemde rotsformatie Hillary Step is verdwenen van de Mount Everest

Het beroemdste stukje berg ter wereld is niet meer. De Hillary Step, de laatste, lastige sleutelpassage naar de top van de Mount Everest blijkt te zijn verdwenen. Bergbeklimmers die de afgelopen dagen de 8.848 meter hoge berg bedwongen, zeggen dat de rotsformatie, die vlak onder de top lag, is afgebrokkeld. 'I can report that the chunk of rock named the Hillary Step is definitely not there any more', zegt klimmer Tim Mosedale.