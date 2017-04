Benoeming Maurits Hendriks is een degradatie, maar hij is alleen in de olympische maand niet alleen de baas

Maurits Hendriks wordt de hoogste en enige baas van de Nederlandse olympische topsport. De voormalige hockeycoach, die sinds 2008 in dienst is van de sportkoepel NOC*NSF, won de sollicitatie naar de positie van technisch directeur die hij in naam al acht jaar bekleedde. Hij versloeg in de race om de topjob Jeroen Bijl, de manager topsport van NOC*NSF die per 1 mei geen eindverantwoordelijkheid meer zal dragen.



De benoeming van Hendriks oogt als een promotie, maar de werkelijkheid is dat hij degradeert. Hij zal minder gezichtsbepalend worden. De Hagenaar moet voor de olympische uitzendingen een chef de mission naast zich dulden voor de communicatie en logistiek en zich, als pure ploegleider, in het olympisch dorp ophouden.