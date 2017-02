Bellen met Willem: 'Spelers van Leicester City moeten zich diep schamen'

Goedemorgen Willem. Ranieri de laan uitgestuurd bij Leicester. Zeg het maar, wat vind je ervan?

'Tja, hoewel het al een tijdje in de lucht hing, is het vooral erg sneu. De man die het grootste succes in de historie van de club behaalde, wordt nu aan de kant gezet. Het is ogenschijnlijk oneerlijk, raar en vreemd.



'Ranieri liet heel Engeland in een sprookje geloven. De club zonder sterren, zonder veel geld werd kampioen. Het was hartverwarmend, er zijn films gemaakt en boeken over geschreven. Nu wordt diezelfde man ontslagen. Ik vind dit in moreel opzicht niet kunnen.'