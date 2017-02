Bellen met Willem: 'Nederlandse clubs winnen niet zomaar meer in Europa'

Ha Willem!

'Goedemiddag. Wil je het nog over VV Bladella hebben? Waar vier jeugdleden werden geroyeerd omdat ze niet genoeg lootjes hadden verkocht?'



Laten we het over de Europa League hebben. Te beginnen met AZ - Lyon. Prima affiche.

'Zeker. Als AZ een goede dag heeft, kan het een spectaculaire wedstrijd worden. In Europa is AZ thuis moeilijk te verslaan, ze hebben in eigen stadion maar een of twee keer verloren de afgelopen jaren.



'En ze spelen leuk, opportunistisch voetbal. Wout Weghorst en Ridgeciano Haps zijn echte smaakmakers.'