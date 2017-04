Bellen met Willem: 'Mooi dat Bosz' Ajax wordt beloond voor Hollandse School-spel'

Ajax staat met een been in de halve finale van de Europa League na de overwining thuis op Schalke 04 (2-0). De laatste Nederlandse ploeg die dat lukte was AZ in het seizoen 2004/2005. Drie seizoenen eerder won het Feyenoord van Bert van Marwijk die beker. De laatste prestatie van formaat in de Champions League was van PSV in het seizoen 2006/2007. De ploeg haalde toen de kwartfinale. Dit lukte Ajax in het seizoen 2002/2003 voor het laatst. Het was het eerste hoogtepuntje sinds de succesreeks – winst, finale, halve finale – tussen 1995 en 1997.