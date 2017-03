Bellen met Willem: 'Koeman of De Boer naar Barcelona? Denk het niet'

En Frank de Boer?

'Heeft het als speler ook ook prima gedaan in Barcelona, maar is wel veel minder populair dan Koeman. En hij heeft met zijn keuze voor Inter Milan afgelopen jaar volgens mij een fout gemaakt.



'Daarbij werd ik van het spel van Ajax ook wel een beetje kriegel de afgelopen jaren. Toch zou ik De Boer misschien wel leuker vinden dan Koeman. Hij is een geweldige man en een leuke trainer. En bij Ajax had hij Sigthorsson in de spits lopen; bij Barcelona loopt Messi.



'Een aanvallende trainer is wel het leukst. Zoals ze speelden onder Pep Guardiola, dat was genieten. Er zijn meer trainers waarvan de hand zo duidelijk terug te zien is: Jürgen Klopp bijvoorbeeld, van Liverpool. Het gaat niet altijd goed, dat vroeg druk zetten, maar het is wel aantrekkelijk om te zien.



'Dat was de afgelopen jaren onder Luis Enrique toch wat minder. Laten we dus vooral hopen op een aanvallend ingestelde trainer. Maar of dat Koeman of De Boer wordt, ik denk het niet.'