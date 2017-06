Bellen met Willem: 'Ik vraag me af of Bosz Dortmund kampioen kan maken'

Het is niet de eerste keer dat Bosz zijn club vroegtijdig verlaat. Hoe zou je zijn trainerscarrière tot dusver typeren?

Bij Maccabi Tel Aviv vertrok hij na een half jaar, omdat hij naar Ajax kon. Bosz is een eigenzinnige trainer, die overal hetzelfde aanvallende voetbal wil spelen. Maar daar heeft hij betrekkelijk weinig prijzen mee gepakt: bij AGOVV werd hij amateurkampioen en met Heracles promoveerde hij naar de Eredivisie, maar verder heeft hij niets gewonnen. Wat dat betreft, past hij wel bij Dortmund, want dat wordt ook vaak tweede. Hun beleid is: aanvallend en spectaculair spelen met jonge, talentvolle voetballers. Dat kan Bosz daar zeker brengen, maar het is de vraag of dat genoeg is voor het kampioenschap. Bayern München heeft Dortmund overvleugeld en is al jaren oppermachtig.