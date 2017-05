Bellen met Willem: 'De echte winst is niet de finale, maar hoe Ajax voetbalt'

Willem, na de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Schalke 04 spraken we elkaar ook. Toen wilde je niet zeggen dat Ajax weer meetelt in Europa. Nu wel?

De laatste updates uit Stockholm Aftellen tot de Europa League-finale: Grijpt Ajax zijn kans tegen Manchester United?

Vandaag kan Ajax voor het eerst in 22 jaar een Europese titel grijpen. In de finale van de Europa League wacht Manchester United. De laatste updates vanuit Stockholm leest u in dit liveblog.

'Met alle respect voor de prestatie van Ajax, het blijft de Europa League. Dit is niet het hoogste niveau. Er is niet gewonnen van Bayern München, maar van Schalke 04. Er is niet gewonnen van Barcelona of Real Madrid, maar van Celta de Vigo.



'En vergeet niet: in de voorronde van de Champions League werd verloren van FK Rostov. Ajax doet het nu hartstikke goed, zeker, maar niet alleen de laatste maand van het seizoen telt. Ajax was dit seizoen niet goed genoeg voor de Champions League.



'Ja, de winst op Lyon was knap, dat is een Franse topper, maar de rest was subtop. Zoals de kampioen van Denemarken, FC Kopenhagen. Er zat niet een tegenstander van formaat tussen.'