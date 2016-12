Bellen met Willem: 'Africa Cup kan echt invloed hebben op eredivisie'

Eens kijken of een nieuwe Limburgse spits de competitie na de winterstop direct op zo'n kop kan zetten Voetbalverslaggever Willem Vissers

Durf je ook nog een voorspelling te doen over de clubs die het onderin moeten gaan uitmaken?

'Ik denk dat Roda JC, Go Ahead Eagles en Excelsior het nog heel moeilijk gaan krijgen. PEC Zwolle staat daar ook nog tussen, maar dat zie ik het nog wel goedmaken in de tweede helft van het seizoen.



'Voor Roda is het zaak in ieder geval wat doelpunten te maken. Ze hebben er pas 8 gemaakt. 8! Het is een wonder eigenlijk dat ze nog zoveel punten hebben door al die gelijke spelen.



'Die zullen in de winterstop op zoek moeten naar een scorende spits. Dat is nog wel leuk om in de gaten te houden. De eerste wedstrijd van koploper Feyenoord is in Kerkrade, eens kijken of een nieuwe Limburgse spits de competitie direct op zo'n kop kan zetten.'