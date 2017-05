Bellen met Bryan Roy: 'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in De Arena'

'Ajax zal in Frankrijk nog minimaal een keer moeten scoren.' Oud-Ajacied Bryan Roy blijft op zijn hoede voor Olympique Lyon.

Hé Bryan, wat vond je van de wedstrijd?

'Geweldig om te zien. Het begin was nog vrij stug en star, maar na de 1-0 werd Ajax heel sterk. Dat zie je wel vaker, dat zo'n moment bevrijdend werkt. Het gaf de spelers vleugels. Gelukkig viel de tweede goal van Kasper Dolberg snel daarna. Olympique Lyon vond ik zwaar tegenvallen, ze speelden erg schijterig. Dat heeft ze de kop gekost.'



Vond je er nog spelers bovenuit steken?

'Het hele elftal heeft een topprestatie geleverd, maar ik wil de prestaties van Jaïro Riedewald en Kenny Tete extra benadrukken. Zij komen weinig aan spelen toe en maken een moeizaam seizoen door. Gisteravond vulden ze hun rollen in het elftal moeiteloos in. Dat getuigt van een enorm goede mentaliteit. Grote klasse.'



Hoe zou je de sfeer in het stadion beschrijven?

'Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt in de Arena, in alle jaren dat ik er kom. Kippenvel. De supporters verdienen een groot compliment. Volgens mij zijn ze geen moment stil geweest, iedereen stond op de banken voor die jongens. De hele avond in het stadion was onbeschrijflijk.'



Kan dit nog fout gaan voor Ajax?

'Jazeker, want Olympique blijft een hele gevaarlijke ploeg, met goede voetballers. Bovendien hebben we tegen Schalke 04 gezien dat het zomaar fout kan gaan na een goede eerste wedstrijd. Ajax zal in Frankrijk minimaal een keer moeten scoren, want het gescoorde uitdoelpunt kan nog van belang zijn.'