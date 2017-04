Belg Thomas Pieters steelt show op The Masters

De bijna twee meter lange Belg die in 2015 het KLM Open won (in de vorige editie moest hij geblesseerd afhaken) is daarmee een nieuwe revelatie in een periode dat de Belgische sporters als wielrenners en voetballers toch al internationaal de show stelen.



Hoewel golf in België zeker geen grote sport is (er zijn aanzienlijk minder golfbanen dan in Nederland) blijken daar telkens weer topspelers vandaan te komen. Een andere Belg Nicolas Colsaerts maakte eerder al deel uit van het winnende Europese Ryder Cup-team. The Masters is het eerste van de vier majors van het golf, te vergelijken met de grand slam in het tennis. Het is de enige major die elk jaar op dezelfde baan wordt gehouden.