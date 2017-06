Bekking met tweede Nederlandse boot in Ocean Race 2017

Team Brunel is de tweede Nederlandse deelnemer aan de zeilrace. Eerder werd al bekend dat het Nederlandse team van AkzoNobel, onder leiding van schipper Simeon Tienpont, in Spanje aan de start zal verschijnen. Aan de komende editie doen nu zeven jachten mee.



Volgens een persbericht van Team Brunel staat de overdracht van kennis en ervaring aan de nieuwe zeilgeneratie centraal in de komende race, die half oktober met een havenrace in Alicante begint. Op 22 oktober vertrekt de vloot voor de eerste etappe richting Lissabon.



'We willen kansen creëren voor jonge talenten zoals de 25-jarige Carlo Huisman die net met Emirates Team New Zealand de America's Cup heeft gewonnen', liet Bekking weten. 'Het doel van het team is om de nieuwe generatie een versnelling te geven.'