Bedwelmend schouwspel tussen Manchester City en Monaco (5-3)

Scoringsdrift

Guardiola kocht onder anderen Sané, de 21-jarige Duitse aanvaller. En Sané, ja die kan ook een beetje voetballen. Zijn dribbel voor rust, de combinatie met Silva, de manier waarop hij de moeilijk meegekregen bal vrijmaakte en voorzette op Sterling, getuigden van kwaliteit. Dat was 1-0, op een avond die doldwaas zou worden.



Monaco had Europa al kond gedaan van klasse, in de groep van Champions League, waar de club als eerste eindigde, voor Leverkusen en Spurs. In de Franse competitie staat de club drie punten voor op Nice en Paris SG. Opvallend is de scoringsdrift van het elftal van de Portugese trainer Leonardo Jardim; 76 doelpunten in de competitie, bijna drie per wedstrijd.



Guardiola had de tegenstander hemelhoog geprezen in de voorbeschouwing. 'Monaco is fysiek sterk. De vleugelverdedigers zijn bijna vleugelaanvallers en in het strafschopgebied zijn de aanvallers dodelijk', zei hij. Hetgeen bleek. Natuurlijk is Falcao dan schutter namens Monaco. De Colombiaan, mislukt in Engeland, bij Van Gaal onder meer, maakte vlak na de 1-0 de 1-1, met een schitterende kopbal in duikvlucht. Het begon met een slechte uittrap van doelman Caballero. Tja, City haalde op aanraden van Guardiola doelman Bravo, maar die zit inmiddels op de bank. Caballero is geen echte topper.