Bedreven Lewis Baker schiet Vitesse langs Sparta naar bekerfinale

Gruwelijk spannend

Vitesse leunde achteruit, speculerend op een aanval via de handige voorwaartsen Rashica, Van Wolfswinkel, Foor en later Tighadouini. Rashica kreeg ruim een kwartier voor tijd de beste kans, maar mikte net naast. Een minuut later leek wederom Baker het vonnis te voltrekken met een simpele schuiver na aangeven van Rashica. Maar een eigen doelpunt van aanvoerder Kashia bracht de spanning direct terug.



De eindfase was afzichtelijk en toch gruwelijk spannend. Sparta beukte, kleunde en duwde met alles wat het had. Maar het was technisch simpelweg te beperkt om een bres te slaan. Vitesse verschanste zich en sleepte de zege uiteindelijk voor de poorten van Het Kasteel weg.



Trainer Fraser, als voetballer op kwade momenten agressief als een samoeraivechter, maar ook meervoudig bekerwinnaar met Feyenoord, waarschuwde vooraf al voor afbraakvoetbal. Niets anders dan het resultaat telde. Vitesse haalde driemaal de finale, maar Haarlem (1912), V.U.C. (1927) en PSV (1990) waren te sterk. De laatste keer was nota bene PSV-stopper Valckx de slachter vanaf de strafschopstip, clubicoon Van den Brom miste toen in de laatste minuut vanaf elf meter. Een topclub zal het nu niet tegenkomen. Vanavond strijden AZ en Cambuur in Alkmaar om een plek in de eindstrijd. Arnhem leeft er nu al naartoe.