Bayern slaat aanval op troon van RB Leipzig af

Leipzig heeft meer. Er is jeugd, er is enthousiasme, er is balans en er is vertrouwen Bayern-coach Ancelotti

Geheel in de geest van het sponsorende energiedrankje krijgen spelers er vleugels, of in ieder geval imposante longen en beenspieren. Gemiddeld loopt de ploeg 115 kilometer per wedstrijd, zo'n zes kilometer meer dan het gemiddelde van alle clubs. Trainer Hasenhüttl kiest meestal voor een overrompelingstactiek.



Zo ook in München in eerste instantie. Spits Poulsen kwam na drie minuten een teenlengte tekort om de 1-0 binnen te tikken en kreeg daarna nog een kansje. Tot serieuze leverstoten kwamen de bezoekers verder niet.



De gelouterde Bayern-coach Ancelotti bleek een gewaarschuwd man. 'Geld is niet genoeg om een topteam te bouwen. Leipzig heeft meer. Er is jeugd, er is enthousiasme, er is balans en er is vertrouwen. Leipzig speelt samen en speelt snel. Dat vraagt enorm veel focus van ons', zei hij vooraf.