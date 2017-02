Bayern overklast Arsenal met wereldgoal Robben en zinderend kwartiertje na rust

Wenger veegde in de dug-out aan zijn kin. Na de vorige keer dat zijn Arsenal, Bayern in de knockout-fase trof, in 2014, noemde hij Robben 'een geweldige speler en een geweldige duiker'. De Nederlander was gewillig gaan liggen in blessuretijd met een strafschop tot gevolg. In Rio tijdens het WK legden manager en speler de boel lachend bij.



Robben heeft nu dus ook zijn sportieve revanche. Wenger leek zijn linkerflankspelers ter plekke te willen wurgen over de geschonken vrijheid. Hij zal zich in hetzelfde ogenblik beseft hebben dat nog altijd weinigen Robben kunnen volgen, mits fit.



Zorgelijker was dat de treffer niets losmaakte bij zijn ploeg. De eenzame spits Sanchez zwaaide wanhopig naar zijn ploeggenoten. 'Kom er nou eens af,' of iets dergelijks leek de Chileense aanvaller te brullen.