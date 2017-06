Battle of Britain eindigt in anticlimax door gelijkmaker

Keeper Joe Hart stond erbij en keek ernaar

De 25-jarige Griffiths zette zich achter de bal en schoot hem in de rechterkruising. Keeper Joe Hart stond erbij en keek ernaar. Zijn muur stond er voor de sier, zoals de Muur van Hadrianus in het Noord-Engelse landschap. Twee minuten later herhaalde dit tafereel zich, met het enige verschil dat Hart de bal nu in de andere kruising zag belanden. Het waren Griffiths' eerste goals in het Schotse shirt. Na afloop verklaarde bondscoach Strachan dat hij nog nooit zo veel lawaai heeft gehoord bij een voetbalwedstrijd. Dat wil wat zeggen.



Maar dat lawaai verstomde snel. Engeland heeft al negen jaar geen kwalificatiewedstrijd meer verloren en de ploeg van Gareth Southgate was niet van plan deze goede reeks in het hol van de leeuw te beëindigen. Het was uiteraard Kane die de gelijkmaker scoorde, de Tottenham Hotspur-spits die afgelopen maanden al zoveel doelpunten maakte. De Engelsen zijn hierdoor vrijwel zeker geplaatst, terwijl de Schotten kunnen blijven hopen op de tweede plek. En en zege op de zuiderburen is even ver weg als onafhankelijkheid.