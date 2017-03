Barcelona buigt gestreden strijd om met miraculeuze zege op PSG

Twee doelpunten vlak voor tijd van Neymar leken net te laat te vallen voor de stunt van de eeuw, doordat PSG-spits Cavani na een uur met een daverende knal in het dak van het doel had toegeslagen voor 3-1. Maar toen was daar de run van Sergi Roberto, het uitgestrekte been, de bal in de hoek, het publiek boven de stoelen, de Barcelona-spelers op een hoop en de PSG-spelers in tranen.



De grootste grap was dat Barcelona niet eens geweldig speelde. Verre van zelfs. De thuisclub pakte vlot drie door PSG meegebrachte cadeaus uit, maar bleef verder lang tandeloos ondanks een bijna verzengende dominantie. Ver achter bleef de schoonheid bij de eerdere ontmoeting op Valentijnsdag toen PSG futuristisch voetbal speelde met nostalgische inzet.



Barcelona was bij de rust wel keurig halverwege de opdracht: 2-0. Het werd in ruime mate geholpen door de bloednerveuze Parijzenaars die de bal óf verloren óf terugtikten en daarmee elkaar telkens in de problemen brachten.



Barcelona is dan misschien niet meer zo fit en frivool als in voorgaande jaren, het blijft een ongekend gehaaid gezelschap met snode plannen op de oude dag. Ver vooruit speelde de equipe van de afzwaaiende coach Enrique, met slechts drie verdedigers en rechtsbuiten Rafinha als extra aanvulling op het toptrio Messi, Suarez, Neymar (MSN) dat in Parijs zo hevig teleurstelde. De voorwaartsen waren opvallend sober gecoiffeerd trouwens. Geen coupe soleils bij Neymar en Messi, de tatoeages bedekt onder lange mouwen. Alsof ze in alles weer terug wilden naar de basis voor deze monsterklus.