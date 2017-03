Backhand Federer blijkt effectief nieuw wapen tegen aartsrivaal Nadal

Afschrijven doet de 40-jarige Schalken beide mannen dan ook niet. 'Iedereen doet dat bij Federer al vanaf zijn 30ste. Hij heeft zijn status als beste tennisser aller tijden dubbel en dwars verdiend en is op de snelle banen nog steeds een gevaar voor iedereen.' Ook over Nadal is hij positief. 'Hij haalt weer een heel hoog niveau. Ik denk dat hij tijdens de graveltoernooien weer hoge ogen zal gooien.'



Nadal heeft nog altijd veel vaker van Federer gewonnen dan omgekeerd: het onderlinge resultaat is 23-13. Op hardcourtbanen houden ze elkaar nu wel in evenwicht. Dankzij de laatste drie zeges van Federer is de stand nu 9-9. Novak Djokovic doet het overigens nog beter tegen Nadal dan Federer. Hij is de enige topspeler met een positieve balans tegen de Spanjaard: 26-23. De Serviër boekte in zijn loopbaan maar liefst twee keer een serie van zeven achtereenvolgende overwinningen op hem.