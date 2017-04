Baanwielrenner Lavreysen na korte aanloop al wereldtop

Qua 200-metertijd zou Lavreysen een kans moeten hebben om over de rug van Dawkins de halve eindstrijd te bereiken. In de kwalificatie werd Dawkins negentiende, dertien plaatsen achter de Nederlandse debutant, 0,16 seconden langzamer zelfs. Dat is in de sprint, met topsnelheden van boven de 70 kilometer per uur een flink gat. Het staat voor 3,1 meter verschil op de streep.



In het duelfietsen is ervaring echter van groot belang. Dat bezit Harrie Lavreysen nauwelijks. Hij volgt het spoor van Elis Ligtlee die na vele wereldtitels bij de junioren niet meer echt durfde op de risicovolle BMX-baan en na haar overstap olympisch kampioen (2016) op de keirin werd. Lavreysen veroverde als junior drie Europese jeugdtitels. De zware landingen en de valpartijen kostten hem echter voortdurend zware schouderblessures. Op een dag in 2015 wist hij dat het zo niet verder kon. Een sportief leven stond op het spel. Op Nationaal Sportcentrum Papendal wist Steve McEwen, de bondscoach van het talententeam in het baanwielrennen, hem warm te maken voor de baansport.



Eind 2015 maakte hij al deel uit van de winnende teamsprint bij de NK in Alkmaar. Rio kwam te vroeg voor Lavreysen, waar bondscoach Wolff moest kiezen tussen de routinier Bos en de krachtpatser Hugo Haak. De keuze voor Bos werd geen succesvolle strategie voor Wolff. Hij zag in Hongkong dat er in zijn erfenis een jonge vent is toegetreden die met een korte aanloop al de wereldtop heeft bereikt.