AZ wordt gedragen door haar jonge talent

Twee dranghekjes barricaderen de doorgang naar het trainingsveld waar het eerste elftal van AZ korte combinaties tussen de oranje pionnen op het gras uitprobeert. Assistent-trainer Leeroy Echteld schreeuwt aanwijzingen. 'Sneller! Go go go go go!'



De afsluiting is niet om geheimzinnig te doen, verzekeren medewerkers in het langgerekte clubgebouw in Wijdewormer. Trainer John van den Brom wil de dagen voor de bekerfinale, zondag tegen Vitesse vooral rust.