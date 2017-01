AZ wint op lengte van technisch Heerenveen en bekert door

Van den Brom

De zege was welkom voor coach John van den Brom. Diens contract loopt deze zomer af en is nog altijd niet verlengd. Afspraak is dat de directie voor 1 maart uitsluitsel moet geven.



Kan Van den Brom, de ambitieuze Alkmaarse club nog verder opstuwen in de vaart der volkeren? Dat is de vraag die op de directietafel ligt, terwijl die al een retorisch karakter zou moeten hebben. Van den Brom is immers al bijna 2,5 jaar werkzaam in Alkmaar.



Hij kwam binnen in een periode waarin de moddervlekken nog aan de muren zaten na het afscheid van de vorige coaches Van Basten (motivatieproblemen) en diens kortstondige opvolger Pastoor (vertrouwensbreuk).



Van die twee hangt alleen van Van Basten een foto in de perskamer, de blik wat schichtig. Vrolijker zijn de gezichten van zijn voorgangers Adriaanse, Van Gaal, Koeman, Advocaat en Verbeek die de huidige FIFA-medewerker flankeren.



De gulste lach is van Van Gaal, hij maakte AZ kampioen in 2009. AZ wil graag terug naar de tijd dat het de top drie bestormde, hoewel het budget slechts een kwart bedraagt van dat van PSV en Ajax en er al tijden geen suikeroom meer gesignaleerd is in Alkmaar. Maar de clubleiding, met name technisch directeur Huiberts, gelooft er heilig dat de investeringen in de jeugdopleiding en het fonkelnieuwe trainingscomplex hun vruchten gaan afwerpen.