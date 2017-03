AZ dankzij held Krul na even bizar als zenuwslopend einde naar bekerfinale

Niet kansloos

Niet dat de Friezen goed speelden, maar kansloos waren ze niet. Zodra Cambuur ook maar in de buurt van het doel van Krul kwamen, sloeg de paniek toe bij AZ. Het gevaarlijkste moment in de tweede helft kwam van de voet van Jergé Hoefdraad. De 1100 meegereisde Cambuur-fans zagen zijn schot echter door doelman Tim Krul knap uit het doel worden gestompt.



In de eerste helft was de beste mogelijkheid voor Cambuur voor Martijn Barto geweest, de spits die zo belangrijk was voor Cambuur in dit bekertoernooi met twee doelpunten tegen Ajax, de gelijkmaker tegen FC Utrecht en niet te vergeten zijn treffer tegen FC Rijnvogels. Zonder dat doelpunt had Cambuur überhaupt niet mogen dromen van een bekersprookje.



Nu hing een sensatie in de lucht. Hoe langer het doelpunt van AZ uitbleef, hoe spannender het werd. En, dat moet ook gezegd, hoe meer Cambuur zich ingroef voor eigen doel. Het lukte AZ maar nauwelijks een gat te vinden in muur die de Friezen hadden opgeworpen voor doelman Nienhuis. Niet in de reguliere speeltijd, en ook niet later in de verlenging, waar Rens van Eijden met rood moest inrukken. Maar laat in de Alkmaarse avond kwam uiteindelijk alles goed, en dat uitgerekend dankzij de doelman die sinds zijn komst naar Alkmaar al 18 doelpunten in zes wedstrijden had doorgelaten.



Op zondag 30 april treft AZ nu Vitesse als tegenstander. Door het ontbreken van één van de traditionele topclubs in de finale zal in elk geval de discussie over de KNVB-beker wel of niet als troostprijs nu eens een keertje niet klinken. En alvast een waarschuwing voor de spelers van beide ploegen: in De Kuip zal Hawkeye weer dienst doen tijdens de bekerfinale.