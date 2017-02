AZ hapklaar tussendoortje voor Lyon: 1-4

Alkmaarse hoofdpijn

Halverwege de eerste helft profiteerde Tousart praktisch op de doellijn van slecht dekken van de AZ-spelers na een indraaiende voorzet van Fekir. Op slag van rust glipte Lacazette eenvoudig langs de ietwat weifelend uitkomende AZ-keeper Krul na een prachtig getimede pass van Tolisso.



Kort na rust kregen de Alkmaarders twee enorme kansen om terug in de wedstrijd te komen, doch Weghorst schoot net voorlangs en Bel Hassani over. Daarvoor en daarna was Jahanbaksh dichtbij een doelpunt, maar redde de wat gammel ogende Lyon-doelman Lopes fraai.



Lacazette gaf na een uur nog eens afrondingles, dit keer op aangeven van Tousart. Na eenvoudig AZ-verdediger Wuytens van zich te hebben afgeschud, omspeelde de op een transfer naar de Premier League azende spits, Krul en werkte hij bijna vanaf de achterlijn de bal in het doel.



De eretreffer kwam van Jahanbaksh, die scoorde vanaf de strafschop, nadat invaller Garcia was gehaakt door Lyon-verdediger Mammana.



Het had de kater voor het bedrijvige AZ een fractie moeten verlichten, maar door een treffer van Lyon-invaller Ferri in de laatste minuut zal de Alkmaarse hoofdpijn morgen toch bijzonder hevig zijn.