Australian Open Live - Klassieker is springlevend: Federer tegen Nadal

Bellen met

We belden eerder met tennisverslaggever Robèrt Misset voor een voorbeschouwing.



Ha Robèrt, heb je er zin in?

Ja natuurlijk, wie kijkt er niet uit naar Federer tegen Nadal! Dit is de finale waar ik zelfs midden in de nacht voor was opgestaan. De klassieker in het tennis. Dit is echt de mooist denkbare finale met twee spelers van wie niemand wist of ze nog wel op dit niveau terug konden komen.



Waarom is Federer tegen Nadal zo speciaal?

Dit zijn de twee mannen die samen jarenlang de tennissport hebben geregeerd. Federer is het genie, de artiest met de magische touch, de beste tennisser aller tijden. Nadal is een goede tweede en heeft nog kans om de allerbeste ter wereld te worden. Allebei leken ze afgeschreven, ze hebben natuurlijk met zeer veel blessures gekampt. Het is heel bijzonder dat ze hier in de finale staan. Zeker op deze leeftijd, Nadal is 30 en Federer 35.



Lees hier het hele interview.