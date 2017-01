Australian Open Live - Federer komt 2-1 voor in sets

Federer wint de derde set: 2-1

Slopen er in de tweede set veel fouten in het spel van Federer, hij heeft zich knap herpakt in de derde set: 6-1 op het scorebord.



Vooral op de service van Nadal pakte de Zwitser keer op keer het initiatief door vroeg in te stappen en de aanval te kiezen. Met ingehouden adem kijkt het publiek toe wachtend op weer een magistrale bal. Of het nou een forehand cross is, of een korte backhand, Federer leeft op en groeit in de wedstrijd.