Artsen: 'Kitesurfen lang niet zo blessuregevoelig als verwacht'

Hardlopen en voetbal

Eigenlijk, vindt onderzoeker Christiaan van Bergen, dat hun bevindingen die in vakblad World Journal of Orthopedics verschenen, het riskante imago van de sport aanzienlijk relativeren. Bij sporten als motorcross of American football liggen de blessurecijfers een stuk hoger, schrijven de artsen. Daarbij lopen beoefenaars gemiddeld wel 36 en 23 blessures op per duizend uur.



De sporten waarbij in Nederland in absolute zin de meeste klappen vallen zijn hardlopen en voetbal. Lopers hebben 5,3 en voetballers 4,3 blessures per duizend uur, blijkt uit overheidscijfers uit 2013. Van Bergen plaatst een kleine kanttekening bij het onderling vergelijken van tellingen: 'De criteria voor letsels kunnen net even anders zijn.'



Van Bergen werkt als orthopedisch chirurg in het Spaarne Gasthuis en werkte ten tijde van het onderzoek in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Hij is zelf fanatiek wind- en kitesurfer en behandelde van tijd tot tijd surfers in het ziekenhuis. Door mediaberichten van soms fatale incidenten wilde hij wel eens weten of kitesurfen echt zo'n onveilige sport is.