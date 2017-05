Arsenal verslaat Chelsea en wint voor de zevende keer de Engelse beker

Ouderwetse woedeaanval

De voorsprong bleef tot slechts een doelpunt beperkt en na rust voerde Chelsea het tempo op. Diego Costa kreeg een ouderwetse woedeaanval (tot genoegen van de Chelsea-aanhang) en Arsenal-doelman David Ospina moest enkele reddingen verrichten. Op tweederde van de wedstrijd leek de strijd te zijn gestreden toen Victor Moses zich liet vallen in de zestienmeter. Chelsea-fans vroegen om een strafschop, maar hun middenvelder kreeg zijn tweede gele kaart.



Het was de vijfde keer in de geschiedenis dat een speler rood heeft gekregen in een bekerfinale.



Des te groter was de verrassing dat Chelsea acht minuten later op gelijke hoogte kwam, dankzij een knappe actie van Costa. 'That's why we are champions,' klonk het vanuit het blauwe deel van Wembley. Maar die opschepperij duurde niet lang. De net ingevallen spits Oliver Giroud haalde de achterlijn, zette knap voor en zag dat Aaron Ramsey de 2-1 binnenkopte. En nog was Chelsea niet verslagen. Costa veroverde de bal op Per Mertesacker, maar Ospina hield zijn schot op wonderbaarlijke wijze tegen.