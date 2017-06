Aronian etaleert in Stavanger weer uniek schaaktalent ten koste van Carlsen

Even opvallend als het spel van de winnaar was het falen van Carlsen, die met een score van 4 uit 9 in de min eindigde. Niet zo lang geleden voerde hij de wereldranglijst aan met een straatlengte voorsprong. Na het toernooi in Stavanger is zijn voorsprong op eerste achtervolger Vladimir Kramnik geslonken tot 11 punten.



De Noorse pers moest lang wachten voor Carlsen een verklaring gaf. Nadat hij twee partijen had verloren, liet hij zijn gezicht niet meer zien op de persconferenties. Hij was pas bereid te praten nadat hij in de achtste ronde de eer had gered door Sergey Karjakin, zijn uitdager in de laatste WK-match, te verslaan.