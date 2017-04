Anthony Joshua verslaat boksveteraan Vladimir Klitsjko op Wembley

Onduidelijkheid over rematch

'Wat kan ik zeggen? 19-0 in drie en een half jaar in het spel. Zoals ik al zei, ik ben niet perfect maar ik probeer, en als je niet deelneemt misluk je', aldus Joshua na afloop. 'In het boksen moet je je ego achterlaten aan de deur en je tegenstander respecteren. Dus veel respect voor Vladimir Klitschko.' Die reageerde op Sky Sports: 'Twee heren hebben tegen elkaar gevochten. Anthony was beter vandaag.'



Klitschko wilde zaterdagavond nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst, na zijn tweede nederlaag op rij en de vijfde uit zijn lange en rijke carrière. 'Geef me een paar dagen of weken om na te denken', zei hij vanuit de ring. De zogeheten "rematch" was al opgenomen in het contract, maar het is dus nog niet zeker of de 41-jarige Oekraïner doorgaat met boksen.



De Oekraïense boksheld moest zijn tweede nederlaag in anderhalf jaar tijd incasseren en zijn vijfde in 69 profpartijen. 'Dr. Steelhammer' had ruim tien jaar lang de zwaargewichten gedomineerd. Hij werd in november 2015 echter onttroond door Tyson Fury, de controversiële Brit die daarna vanwege fysieke en mentale problemen niet meer in actie kwam en zijn veroverde titels allemaal moest inleveren.