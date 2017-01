Annemarie Worst zegeviert bij beloften WK veldrijden

Worst, afkomstig van het mountainbiken, geldt als een groot talent. Het was bondscoach Gerben de Knegt die haar aan het begin van het seizoen al overtuigde voor het veld te kiezen. Vorige week werd ze al derde bij de elite tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide en de week ervoor vierde in Fiuggi, Italië.



Ze is nog niet van plan het mountainbiken op te geven en hoopt beide disciplines te kunnen combineren. Ze hoopt op een contract bij een professionele ploeg in het veldrijden, maar gaf aan ook te denken aan deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.



Worst droeg haar overwinning op aan Annefleur Kalvenhaar, die in 2014 op 20-jarige leeftijd verongelukte tijdens een wereldbekerwedstrijd in Grenoble. Ze waren bevriend. 'Ik weet dat ze ook graag wereldkampioen had willen worden', zei ze geëmotioneerd na haar winst. Vanonder haar regenboogtrui viste ze een kettinkje vandaan. Het hangertje was een bloem.