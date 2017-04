Anna van der Breggen wint de Waalse Pijl voor de derde keer op rij

Voor de wielrenner van de vrouwenploeg Boels-Dolmans is het een feestelijke week. De klassieke race in de Ardennen, met zijn steile finish, is bekend terrein voor Van der Breggen. Ze was van tevoren wel nerveus. 'Je weet dat je pijn gaat lijden. Het is schipperen tussen je voorsprong uitbreiden en je krachten sparen voor de laatste klim.'



Van der Breggen volgde in een groep met favorieten langdurig de ontsnapte Tetyana Riabchenko en Marie Vilmann. Op de voorlaatste klim haalde ze samen met de Britse wereldkampioen Lizzie Deignan de Poolse Katarzyna Nieuwiadoma bij en samen passeerden ze de koplopers.



'Die zat zo in een lastige positie', zegt Van der Breggen over Nieuwiadoma. 'Lizzie viel eerst aan, toen ik en ik bleef weg.' Ze eindigde 16 seconden voor Deignan, met Nieuwiadoma daarachter. 'Maar het had vandaag net zo goed Lizzie kunnen zijn.' De podiumverdeling was hetzelfde als tijdens de Amstel Gold Race.