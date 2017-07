Andy Murray houdt stand in heerlijk gevecht met Italiaan Fognini

Hij stak provocerend een vinger in zijn mond, alsof hij moest overgeven

Een geïnspireerde Fognini is de geniale shotmaker, de artiest die achteloos toverballen uit zijn racket tovert. Stopvolley's, dropshots of een vlammende forehand langs de lijn; Fognini schudt het allemaal uit zijn mouw. In topvorm is de flamboyante Italiaan een van de grootste entertainers in het circuit.



Zijn temperament is tevens zijn achilleshiel. Zijn echtgenote en US Open-kampioene Flavia Penetta heeft hem al zo vaak voorgehouden dat hij zich beter moet gedragen. Je kunt net zo goed verlangen dat het gras op Wimbledon groen blijft. Fognini ergerde zich aan alles en vooral aan de Franse umpire Damien Dumusois. Hij stak provocerend een vinger in zijn mond, alsof hij moest overgeven.



Voor die 'visuele obsceniteit' incasseerde de Italiaan een strafpunt en het kostte hem op 2-1 meteen de game. In de fascinerende slotfase van de vierde set was Fognini vergeten dat hij door zijn challenges heen was. Op zijn vierde setpunt stopte hij de rally om Hawkeye, het elektronische oog, te laten beslissen of de bal van Murray in was.