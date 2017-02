Amper sneeuw rond Kerst wordt trend; skiseizoen korter door temperatuurstijging

Nauwkeurig

Afhankelijk van het scenario zal het skiseizoen volgens de berekeningen in de laatste decennia van de 21ste eeuw twee weken tot een maand later kunnen beginnen en 1 tot 3 maanden eerder eindigen. Uitgaande van scenario 2 - waarbij de uitstoot van CO2 stijgt tot 2050 - zal de periode waarin op 2000 meter hoogte geskied kan worden, in 2035 met twee weken zijn geslonken. In 2085 zal dat 11 weken zijn. Onder de 1000 meter hoogte zal na 2050 nauwelijks nog sneeuw vallen.



De waarde van deze Zwitserse studie is gelegen in de detaillering, zegt klimaatonderzoeker Rein Haarsma van het KNMI. 'Dit soort studies met computermodellen is eerder gedaan en de resultaten van deze studie zijn in overeenstemming met wat eerder is gevonden. Maar het is voor het eerst dat dit zo gedetailleerd gebeurt. Niet eerder is de afname van de sneeuwval op verschillende hoogten zo nauwkeurig berekend.'