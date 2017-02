Amerikaan Jamie Morrison aangesteld als bondscoach van vrouwenvolleybalteam

Buitenlandse trainers

Morrison had het in 2015 al tegen Guidetti gezegd. 'Ik zou ook Nederland willen trainen.' Nu de kale Amerikaan met modieuze bril die kans krijgt, verschuilt hij zich niet. 'We gaan in september naar het EK in Azerbeidzjan om Europees kampioen te worden.'



Het is een punt van zorg dat de Nevobo al twee Belgen (Claudio Gewehr en Julian van de Vyver) in dienst heeft bij Jong Oranje mannen en vrouwen, en nu een Amerikaanse parttimer voor het vrouwenteam aantrekt. Mannencoach Gido Vermeulen is de enige Nederlandse topcoach bij de bond. 'Het heeft onze aandacht', aldus technisch directeur Bram Ronnes. 'Daarom proberen we ook zoveel mogelijk Nederlandse assistenten aan te stellen.'



Toch is het een wrang idee dat voormalig bondscoach Avital Selinger nu een werkvergunning tracht te verkrijgen om als trainer in Amerika aan de slag te gaan, terwijl de Nevobo juist een Amerikaan naar Nederland haalt. Met Morrison zal de schaduw van zijn vriend en voorganger Guidetti boven de Nederlandse vrouwenploeg blijven hangen. Verstandig of niet: dat was ook de bedoeling.