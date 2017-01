Amateurclubs zegevieren in spectaculair Brits bekerweekend

Met knikkende knieën was de koploper in de Championship (eerste divisie) naar Lincoln afgereisd, een stadje dat bekendstaat om de kathedraal. Brighton, spelend in een verzwakte formatie, kwam met 1-0 voor, maar werd in de tweede helft weggespeeld. Het was voor het eerst sinds 1902 dat Lincoln City de laatste zestien bereikte. Feest was het ook in het Zuid-Londense Sutton waar de nummer 16 van de vijfde divisie te sterk was voor Leeds United, de slapende reus die op weg terug is naar de Premier League. Ruim vijfduizend toeschouwers waren getuige van het wonder.