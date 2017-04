Alleskunner Wild grijpt zilver op omnium bij WK baanwielrennen

Wild, een vrouw met een eindschot, kwam met een andere aanpak in Hongkong dichter bij de wereldtop. Vorig jaar werd ze zevende op de WK in Londen. In Rio de Janeiro, bij de Olympische Spelen, eindigde ze als zesde. In Azië was het startveld minder sterk. De dominante vrouw op de meerkamp, de Britse Laura Trott, heeft een pauze ingelast. Zij werd naadloos vervangen door haar landgenote Katie Archibald.



Wild knokte met de Australische Amy Cure in de puntenkoers om het zilver. Aanvankelijk leek Cure die strijd in haar voordeel beslist te hebben, maar na een protest van bondscoach Peter Schep greep de wedstrijdjury in. Cure zou in sprint 7 (de voorlaatste) gehinderd hebben en werd teruggezet naar nul punten. Wild pakte in die sprint het maximale aantal. Beider slottotaal werd 115. Wild, hoger geëindigd op het laatste onderdeel, kreeg vervolgens het zilver omgehangen. Het Nederlandse kamp verklaarde voor het slotonderdeel, het vierde in een uur of vijf, nog een plan te hebben uitgedacht om zelfs nog met de wereldtitel van de baan te stappen.



Wild: 'We zouden voor de winst gaan op het moment dat Cure en Archibald elkaar heel erg moe zouden maken in de sprints. Maar zij speelden het spel goed. Toen ging bij mij de knop om. Mijn eerste medaille op dit onderdeel, daar ben ik heel blij mee.'

We hebben nu de beste sprinter ter wereld in ons team