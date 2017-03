Alles zat weer eens mee voor Sagan, en toch won Kwiatkowski voorjaarsklassieker Milaan - San Remo

Vorige week werd bekend dat de Britse wielrenner Josh Edmondson zich tijdens zijn tijd in dienst van Team Sky injecteerde met vitaminecocktails. Geen verboden vitamines, maar injectienaalden zijn al een paar jaar niet meer toegestaan door de internationale wielerunie UCI. Edmondson was niet bestand tegen de druk. 'Ik stond onder grote druk, niet alleen van de ploeg maar ook van mezelf. Ik wilde een nieuw contract afdwingen en vond ook dat ik iets moest terugdoen voor de kansen die ze me geboden hadden.'



Opnieuw een smet dus op het eens zo brandschone, zorgvuldig zelf opgepoetste blazoen van Sky. Afgelopen weken ging het dan weer over grote hoeveelheid ontstekingsremmers die bij de Britse wielerbond was gevonden, dan weer over een verdacht pakketje dat in 2011, tijdens het Critérium du Dauphiné, werd ingevlogen voor toenmalig kopman Bradley Wiggins. Inhoud: een pakje fluimicil, voor een paar euro verkrijgbaar bij iedere Franse apotheek. En er is een parlementair onderzoek gaande naar dopinggebruik in het Britse wielrennen.

