Alleen winst van KNVB-beker kan seizoen AZ nog redden

De openingsfase was al symptomatisch, toen Faik al had kunnen scoren voor Excelsior. De 1-0 voor AZ was ook veelzeggend. Dos Santos had drie pogingen nodig om de bal achter Excelsior-keeper Hahn te krijgen. Schrikbarend was het verval bij AZ na rust en terecht constateerde Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag dat zijn ploeg met een punt te weinig had gekregen.



In 2013 maakte de fraaie 3-1 zege in de finale van de KNVB-beker tegen PSV alles goed voor AZ, dat in de competitie zelfs even in degradatienood verkeerde. Nu dreigt wederom een asgrauw seizoen voor AZ en de directie zal ongetwijfeld afvragen of een nieuw contract voor Van den Brom de juiste keuze is geweest.



De afgang tegen Olympique Lyon galmt nog na, tegen Cambuur oogde AZ al even krampachtig als in de competitie. Nog op het veld voerde Vlaar een felle discussie met linksback Haps en de kleurloze middenvelder Rienstra. 'We hebben voldoende kwaliteiten in de ploeg, maar halen het te weinig in elkaar naar boven. Ik vind dat we veel beter kunnen en ook moeten. En verder zeg ik er niks over.'